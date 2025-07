Lange sechs Wochen Vorbereitung liegen hinter den Verbandsliga-Fußballern der SG Eintracht Bad Kreuznach. Bei der TSG Bretzenheim können sie am Sonntag zeigen, dass sich die Mühen gelohnt haben.

Der erste Spieltag ist immer prickelnd, schließlich weiß kaum ein Fußballer, wo er so richtig steht. Bei Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga kommt hinzu, dass das Team über viele neue Spieler verfügt. „Wir vom Trainerteam sind sehr gespannt auf den Auftakt, wollen sehen, wie sich unsere Jungs nicht nur in Trainingssituationen, sondern dann auch im Pflichtspiel präsentieren“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer der Bad Kreuznacher.

Als Sparringspartner für die nach einem Umbruch veränderte Eintracht fungiert am Sonntag um 15 Uhr in Mainz die TSG Bretzenheim. „Das ist ein richtiger Gradmesser“, sagt Effgen und verweist auf die harten Vergleiche in den beiden zurückliegenden Spielzeiten. „Ich bin überzeugt, dass das wieder ein enges Spiel wird“, sagt Effgen, freut sich aber auf die Reise nach Mainz. „Tolle Sportanlage und ein toll geführter Verein, der sich dank seiner starken Jugendarbeit immer wieder selbst neu erfindet“, lobt Effgen den Kontrahenten.

„Insgesamt bin ich aber mit der Arbeitsmoral meiner Spieler sehr zufrieden gewesen.“

Thorsten Effgen

Die Punkte möchte der Eintracht-Coach aber trotzdem mitnehmen, schließlich kann ein guter Start Flügel verleihen. Effgen kann dabei bis auf die Langzeitverletzten auf seinen gesamten Kader bauen. „Einige kommen erst kurzfristig aus dem Urlaub zurück. Da werden wir die Fitness noch einmal überprüfen müssen“, erklärt der Coach und ergänzt: „Die Vorbereitung war sehr lang, deshalb gab es auch immer mal Phasen, in denen Spieler Urlaub machen konnten. Insgesamt bin ich aber mit der Arbeitsmoral meiner Spieler sehr zufrieden gewesen.“

Neben einer guten körperlichen Verfassung wird es auch auf den fußballerischen Vortrag ankommen. „Eine gute Balance aus Disziplin und Mut wird gefragt sein“, gibt Efggen seinen Akteuren für die Partie in Bretzenheim mit auf den Weg. Eine der spannenden Fragen lautet dann, ob Top-Zugang Edis Sinanovic dem Spiel der SGE direkt seinen Stempel aufdrücken kann.