Entscheidungsspiel um Rettung Auf diese Premiere hätte der FCS gerne verzichtet Olaf Paare 28.05.2026, 12:46 Uhr

i Vielleicht entscheidet ja ein Standard das Entscheidungsspiel. Der FC Schmittweiler (rote Trikots) muss in Mehlingen von Beginn an hellwach sein. Klaus Castor

In Mehlingen holte Alemannia Waldalgesheim 2014 den Verbandspokal. Zwölf Jahre später steht an gleicher Stätte für den FC Schmittweiler sehr viel auf dem Spiel. Ein Abstieg in die Bezirksliga würde die Entwicklung des jungen Teams bremsen.

Oftmals sind Premieren etwas Positives, ein Aufbruch zu etwas Neuem. Auf diese Premiere hätte der FC Schmittweiler-Callbach aber gerne verzichtet. Erstmals in der Geschichte des Südwestdeutschen Fußballverbands gibt es ein Entscheidungsspiel, in dem die Tabellen-Dreizehnten der beiden Landesliga-Staffeln einen weiteren möglichen Absteiger ermitteln, oder besser gesagt, darum spielen, wer sich rettet.







Artikel teilen

Artikel teilen