SC Idar II in Steinbach Audri und Kleis stehen wieder bereit Florian Unckrich 27.08.2026, 11:37 Uhr

i Unterbrechung: Die Spieler des SC Idar-Oberstein II stärken sich in der Trinkpause in Winterbach. Nun geht es nach Steinbach. Edgar Daudistel

Aufsteiger SC Idar-Oberstein II gehört in der Landesliga zu den positiven Überraschungen. Die neun Punkte aus vier Spielen hätten die wenigsten dem Aufsteiger zugetraut. Nun geht es zu einem Verbandsliga-Absteiger.

Dreimal in Rückstand geraten, dreimal zurückgekommen und am Ende noch gewonnen. Das 4:3 gegen den TSC Zweibrücken war für den SC Idar-Oberstein II nicht nur wegen der drei Punkte ein besonderes Erlebnis. Nun wartet am Sonntag um 16.30 Uhr beim TuS Steinbach die nächste Aufgabe in der Fußball-Landesliga auf die Reserve der Schmuckstädter.







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