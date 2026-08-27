Aufsteiger SC Idar-Oberstein II gehört in der Landesliga zu den positiven Überraschungen. Die neun Punkte aus vier Spielen hätten die wenigsten dem Aufsteiger zugetraut. Nun geht es zu einem Verbandsliga-Absteiger.
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Dreimal in Rückstand geraten, dreimal zurückgekommen und am Ende noch gewonnen. Das 4:3 gegen den TSC Zweibrücken war für den SC Idar-Oberstein II nicht nur wegen der drei Punkte ein besonderes Erlebnis. Nun wartet am Sonntag um 16.30 Uhr beim TuS Steinbach die nächste Aufgabe in der Fußball-Landesliga auf die Reserve der Schmuckstädter.