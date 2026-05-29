SC Idar II stark aufgestellt Auch Dominic Bauer soll beim Aufsteigen helfen Sascha Nicolay 29.05.2026, 13:32 Uhr

i Colin Fuchs (am Ball) war in der ablaufenden Saison Staammkraft im Oberliga-Team des SC Idar-Oberstein. Gegen die 1. FCK-Portugiesen soll er nun mithelfen, dass die zweite Mannschaft in die Landesliga aufsteigt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit dem Aufstieg möchte sich „Turbo“ verabschieden. Michael Rodenbusch coacht den SC Idar-Oberstein II in den Partien gegen die FCK-Portugiesen zum letzten Mal. Seine Mannschaft steht stark und die Chancen damit gut.

Die „FCK-Portugiesen“ sind es geworden. Der Gegner des SC Idar-Oberstein II in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Landesliga steht seit Mittwochabend fest. Die SG Portuguesa Kaiserslautern/1. FCK III (so der korrekte Vereinsname) verlor das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Bezirksliga Westpfalz vor knapp 1200 Zuschauern in Reichenbach-Stegen mit 2:3 gegen den SV Nanzdietschweiler und will den Sprung in die Landesliga nun über die ...







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