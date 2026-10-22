Sorgen beim SC Idar-Oberstein Anker Ferjani und Torjäger Zimmer drohen auszufallen Sascha Nicolay 22.10.2026, 12:57 Uhr

i Trainer Christian Henn schwört den SC Idar-Oberstein ein. Ob allerdings Torjäger Florian Zimmer (mit schwarzer Trinkflasche) gegen den SV Alemannia Waldalgesheim mitmischen kann, ist offen. Joachim Hähn

Heimspiele trägt der SC Idar-Oberstein am Samstag aus. In der Verbandsliga ist der SV Alemannia Waldalgesheim Gast, in der Landesliga die TSG Trippstadt.

Ein Doppelspieltag steht am Samstag im Haag beim SC Idar-Oberstein wieder auf dem Programm. Die erste Mannschaft des Vereins trifft um 15 Uhr im Hans-Dieter-Krieger-Stadion in der Verbandsliga auf den SV Alemannia Waldalgesheim, ehe um 17.15 Uhr die „Zweite“ Heimrecht in der Landesliga auf Kunstrasen gegen die TSG Trippstadt hat.







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