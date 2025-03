Punktemäßig spielt der SV Kirchheimbolanden in einer anderen Liga als die SG Kirn. In der Tabelle liegt zwischen dem Aufsteiger (24 Zähler) und dem punktlosen Schlusslicht aber nur ein Platz. Ist das die Chance für die SGK auf die ersten Punkte?

Das 0:11 aus der Vorwoche hallt bei Fußball-Landesligist SG Kirn/Kirn-Sulzbach nach. „Natürlich war das im Training am Dienstag noch einmal Thema“, sagt der Kirner Trainer Jens Wückert, der ergänzt: „So wie wir in Hohenecken kannst du kein Spiel herschenken. Dazu ist unser Verein einfach zu groß und zu stolz.“ Am Sonntag um 15 Uhr haben die Kirner die Möglichkeit, sich besser zu präsentieren. Dann treten sie bei Aufsteiger SV Kirchheimbolanden an.

Das Team von Trainer Timo Riemer ist nach gutem Start auf den drittletzten Platz abgerutscht. „Die Landesliga ist eben keine Operettenliga. Da ist ordentlich Qualität drin, deshalb haben es Aufsteiger oft schwer“, analysiert Wückert. Auch am Sonntag wird er wieder improvisieren müssen, so ist Ricardo Schönheim erkrankt. „Natürlich macht es einen Unterschied, wer zur Verfügung steht, aber viel wichtiger als das Personal ist mir der Faktor Mentalität“, fordert Wückert ein komplett anderes Auftreten seines Teams als in Hohenecken.