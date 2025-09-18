SV Hinterweidenthal gastiert An der ’Kerb’ zählt für den VfR Baumholder nur der Sieg 18.09.2025, 14:55 Uhr

i Lucas Alves da Silva ist gut in Form. Der Angreifer des VfR Baumholder möchte gegen den SV Hinterweidenthal unbedingt treffen -- und zwar nicht nur die Latte wie im letzten Heimspiel gegen die Sportfreunde Bundenthal. Stefan Ding

Große Sehnsucht nach einem Dreier hat Christian Schübelin. Der Trainer des VfR Baumholder fordert von seinem Team gegen den SV Hinterweidenthal unter anderem, die Selbstgefälligkeit abzulegen. Rückendeckung bekommt aber ein junger Torjäger.

Den Negativtrend umkehren möchte der VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr) beim Landesliga-Heimspiel an der „Kerb“ gegen den SV Hinterweidenthal. Zwei Niederlagen gegen eigentlich gut schlagbare Gegner stecken den Westrichern in den Knochen.Nach dem 3:4 beim SV Winterbach ist der VfR Baumholder nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen.







Artikel teilen

Artikel teilen