Große Sehnsucht nach einem Dreier hat Christian Schübelin. Der Trainer des VfR Baumholder fordert von seinem Team gegen den SV Hinterweidenthal unter anderem, die Selbstgefälligkeit abzulegen. Rückendeckung bekommt aber ein junger Torjäger.
Den Negativtrend umkehren möchte der VfR Baumholder am Samstag (16 Uhr) beim Landesliga-Heimspiel an der „Kerb“ gegen den SV Hinterweidenthal. Zwei Niederlagen gegen eigentlich gut schlagbare Gegner stecken den Westrichern in den Knochen.Nach dem 3:4 beim SV Winterbach ist der VfR Baumholder nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen.