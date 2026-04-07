Lösung ab Sommer gefunden Amin Ouachchen und Baris Yakut werden Eintracht-Trainer Olaf Paare 07.04.2026, 20:25 Uhr

i Besiegeln die Zusammenarbeit bei Eintracht Bad Kreuznach: Mario Spreitzer (von links), Amin Ouachchen, Baris Yakut und Patrick Krick. Eintracht Bad Kreuznach/Theis

Der Nachfolger von Langzeit-Trainer Thorsten Effgen ist schnell gefunden worden. Zwei Wochen nach dessen Freistellung wurden Amin Ouachchen und Baris Yakut als neues Trainerteam von Eintracht Bad Kreuznach vorgestellt.

Amin Ouachchen wird ab Sommer Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach. Er unterschrieb beim abstiegsbedrohten Klub einen Vertrag, der sowohl für die Verbands- als auch für die Landesliga Gültigkeit hat. „Mit Amin haben wir einen Trainer gewonnen, der in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er Mannschaften formen und nachhaltig entwickeln kann“, lobt SGE-Präsident Patrick Krick den Coach von Barbaros ...







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