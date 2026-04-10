TuS Hackenheim verstärkt sich Ambitionierten Nachwuchstorwart verpflichtet Olaf Paare 10.04.2026, 09:00 Uhr

i Muss die Bälle nicht selbst fangen: Der TuS Hackenheim und Trainer Tim Hulsey haben einen zuätzlichen Keeper verpflichtet. Klaus Castor

Der Umbruch beim TuS Hackenheim nimmt Formen an – auch im Tor. Auf der einstigen Sorgenposition sieht sich Trainer Tim Hulsey nun gut aufgehoben.

Der TuS Hackenheim optimiert weiter seinen Kader für die nächste Saison in der Fußball-Landesliga. In Tristan Behrend kommt nun auch ein ambitionierter Torwart ans Felseneck. Der 19-Jährige hat in dieser Saison bereits zwölf Einsätze für den Bezirksligisten TSG Planig absolviert und schließt das TuS-Torwartteam, zu dem auch Christoph Grimm, Marc Reekers und Torwarttrainer Pascal Pies gehören, ab.







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