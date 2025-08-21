Nach zuletzt enttäuschenden Auswärtsniederlagen steht der VfR Baumholder in der Landesliga unter Zugzwang. Kann der Heimvorteil gegen den TuS Rüssingen die Trendwende bringen? Ein Sieg ist Pflicht, um einen Fehlstart abzuwenden.

Nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge steht der VfR Baumholder am vierten Spieltag der Fußball-Landesliga bereits unter Druck. Der Blick auf die Tabelle ist ernüchternd. Nur drei Punkte aus drei Partien – das ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Am Samstag um 15.30 Uhr soll deshalb im Heimspiel gegen den TuS Rüssingen die Wende gelingen. Die Erwartungshaltung ist hoch, auch weil das Team von VfR-Trainer Christian Schübelin im heimischen Stadion zuletzt deutlich stabiler auftrat als auswärts.

„Drei Punkte aus drei Spielen, das darf nicht unser Anspruch sein und muss analysiert werden“, sagt Schübelin mit Blick auf die bisherigen Leistungen. Nach dem durchwachsenen Auftaktsieg zu Hause gegen den SV Rodenbach folgten zwei Auswärtsniederlagen, darunter die deutliche Pleite zuletzt in Zweibrücken. Der Trainer spart nicht mit Kritik und lässt keine Ausreden gelten. Stattdessen fordert er eine klare Leistungssteigerung: „Wir müssen frühe Gegentore vermeiden. Die Grundtugenden sind zuletzt verloren gegangen. Wir sind weniger gelaufen und haben zu wenig Zweikämpfe geführt.“

Mangelnde Kompaktheit und zögerliches Zweikampfverhalten

Vor allem das Defensivverhalten war in den vergangenen Partien nicht auf Landesliga-Niveau. Zu häufig ließ sich die Abwehrreihe überspielen, zu selten wurde im Mittelfeld konsequent gestört. Der Trainer nimmt dabei die gesamte Mannschaft in die Pflicht: „Alles auf die Abwehr abzuwälzen, wäre nicht gerecht. Schließlich fängt die erste Verteidigungslinie im Angriff an.“ Die mangelnde Kompaktheit und das zögerliche Zweikampfverhalten ziehen sich aktuell wie ein roter Faden durch das Baumholderer Spiel.

Trotz der schwachen Ergebnisse glaubt Schübelin an die Qualität seiner Mannschaft. „Wir wollen im Training versuchen, Lösungen zu finden. Mehr Stabilität in allen Mannschaftsteilen ist gefragt.“ Und er erinnert daran, dass nach dem personellen Umbruch und einem internen Neustart mit einem gewissen Rücklauf zu rechnen war: „Wir haben das einkalkuliert. Aber die gleichen Fehler über zwei Wochen hinweg zu machen, das ist nicht akzeptabel.“

„Ich erwarte, dass wir zu Hause im vertrauten Umfeld unsere Stärken auf den Platz bringen.“

Christian Schübelin

Besonders der Heimvorteil soll nun helfen, die Negativspirale zu durchbrechen. „Ich erwarte, dass wir zu Hause im vertrauten Umfeld unsere Stärken auf den Platz bringen“, betont Schübelin. Ein zusätzlicher Ansporn ist das parallel stattfindende Altstadtfest in Baumholder. „Das ist eine Extramotivation, drei Punkte zu holen“, sagt der Trainer.

Im TuS Rüssingen kommt ein Gegner, den der VfR aus der Vorsaison bestens kennt. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Solange wir unsere eigenen Stärken auf die Platte bringen, brauchen wir nicht auf den Gegner zu gucken“, erklärt der VfR-Coach. Die Marschroute ist klar. Mit einer konzentrierten, zweikampfstarken Leistung sollen der zweite Heimsieg eingefahren und der endgültige Fehlstart verhindert werden. Das Team weiß, was auf dem Spiel steht. Nun muss es am Samstag auf dem Platz auch zeigen, dass es die Trendwende einleiten kann.