Meisenheimer gewinnen Derby Als Teil der Mauer leitet Maurer die Entscheidung ein Olaf Paare 01.03.2026, 11:24 Uhr

i Die Meisenheimer Nummer 5 ist wieder da: Maurizio Lörsch, der bei einem Freistoß die Schmittweilerer Mauer ins Visier nimmt, feierte nach einer langen Pause im Derby ein starkes Comeback. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Lust auf Fußball war groß. Mehr als 500 Zuschauer kamen am Samstag nach Meisenheim und sahen ein Derby, das erst in den Schlussminuten rasant wurde. Da hätte Gast FC Schmittweiler durchaus noch punkten können.

Am Ende wurde das Derby der Fußball-Landesliga dann doch noch spannend und hitzig. Nachdem der FC Schmittweiler-Callbach in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf 2:3 verkürzt hatte und inklusive Torwart Christian Koch alles nach vorne warf, lag der Ausgleich in der Luft.







