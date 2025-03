Geht hier tatsächlich noch was? Zusammenprall kurz hinter der Mittellinie in der vierten Minute der Nachspielzeit. Freistoß für den VfR Baumholder. Dessen Torwart Michel Schmitt rennt sofort in den Strafraum der SG Eintracht Bad Kreuznach. Die frei gegebene Kugel schlägt Marius Gedratis mitten in die Vollversammlung vor den Kasten. SG-Kicker Levi-Kabanda Mukamba steigt hoch und stoppt den Ball mit ausgestreckten Armen. Handelfmeter für den VfR. Niklas Alles läuft an, schickt Eintracht-Schlussmann Felix Basting in die linke Ecke und versenkt den Strafstoß in der fünften Nachspielminute cool rechts unten zum 2:2-Endstand.

„Hinten raus war das Unentschieden schon verdient, weil wir mehr vom Spiel hatten“, meinte VfR-Trainer Christian Schübelin. Sein Gegenüber Thorsten Effgen fand: „Der Schiedsrichter gibt einen Freistoß, der keiner war, und dann ist es im Fußball halt so.“ Er habe ein Kampfspiel gesehen. „Und dass wir dann so eine gute Partie machen, kurz vor dem Sieg stehen und dann eigentlich verloren haben“, wurmte den Coach irgendwie. Aber Kompliment an meine Mannschaft“, resümierte Effgen.

Marius Gedratis trifft mit super Schusstechnik in den Winkel

In der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften das Mittelfeld schnell zu überbrücken, Gefahr in beiden Strafräumen drohte nur nach ruhenden Bällen. Beim Eckball von Berkan Celebi agierte der VfR viel zu unentschlossen, Schmitt sprang vor der Linie hoch, ohne seinen Körper einzusetzen und verfehlte das Spielgerät. Jan Wingenter staubte mühelos zum 1:0 für Bad Kreuznach ab (24). „Fehler passieren, aber wir kamen gut zurück“, sagte Schübelin.

Denn seine Mannschaft reagierte prompt und glich durch ein Traumtor von Gedratis aus (26.). Eine Alles-Ecke wurde zentral nach vorne geköpft, und Gedratis knallte den Ball mit einer super Schusstechnik aus 18 Metern links hoch zum 1:1 in den Torwinkel. Anschließend war der VfR sehr präsent. „Wir waren gut im Spiel mit guten Ballgewinnen. Bis zur Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten in Führung gehen müssen“, haderte Schübelin mit der Chancenverwertung.

Darcan verpasst das 3:1 knapp

Zunächst platzierte Alles einen Freistoß aus 20 Metern in Bastings Arme (29.), und Joshua Fuchs fand, nachdem er sich über rechts im Strafraum durchgesetzt hatte, keinen Abnehmer für seinen Querpass (33.). Ein Befreiungsschlag von Jonas Brenner wurde dann zur Vorlage für Fuchs, der im Strafraum den Ball aber nicht an Basting vorbeibrachte (39.). Der SGE-Keeper parierte zwei Minuten später mit einer Fußabwehr auch den Flachschuss von Fuchs (41.). Mit dem Halbzeitpfiff flog noch ein Freistoß von Gedratis aus 20 Metern über den Querbalken.

„Insgesamt ist das Spiel mit Beginn der zweiten Hälfte dann etwas verflacht“, meinte Schübelin. Die Kreuznacher wussten mehr mit dem Ball anzufangen, und Deniz Darcan tauchte frei vor Schmitt auf, aber der war auf dem Posten (58.), auch der eingewechselte Mukamba scheiterte am VfR-Keeper (71.). Beim 2:1-Führungstor für die Eintracht sah Schmitt dann aber schlecht aus. Brenners unglücklicher Klärungsversuch vor dem Strafraum landete direkt vor Celebi. Der Linksfuß zog ab, Schmitt reagierte überhaupt nicht, und die Kugel schlug in der Tormitte ein (85.). „Wir hätten noch den dritten Treffer machen können“, sagte Effgen, weil Darcan mit seinem Heber knapp das Tor verfehlte (87.). Der SGE-Coach erklärte: „Von der kämpferischen Einstellung war das top von meinen Jungs“, und er fügte hinzu: „Bei beiden Mannschaften ist noch Luft nach oben.“

Die Eintracht bleibt so Tabellenvierter und empfängt an kommenden Samstag, 18 Uhr, den TB Jahn Zeiskam. Baumholder holte in letzter Minute einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und spielt am Sonntag, 15 Uhr, bei der TSG Pfeddersheim.

VfR Baumholder - SG Eintracht Bad Kreuznach 2:2 (1:1)

VfR Baumholder: Schmitt- Schulz, Schübelin, Brenner, Röhrig - Schindler (66. Lucas da Silva), Gedratis, Alles, Fuchs (87. Alkofer), Tajik (80. Kley) - Lind.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting - Schäfer (82. Strunk), Blenske, Brunswick (87. Röhlinger), D, Tüysüz -Wingenter, Baumann, I. Tüysüz (73. Kreuznacht), Celebi - Darcan, Auletta (66. Mukamba).

Schiedsrichter: Benjamin Steitz (Gundersheim).

Zuschauer: 130.

Tore: 0:1 Wingenter (24.), 1:1 Gedratis (26.), 1:2 Celebi (85.), 2:2 Alles (90.+5, Handelfmeter).

Beste Spieler: Brenner, Tajik-Celebi, Baumann.

So geht es weiter: VfR Baumholder: Am Sonntag in Pfeddersheim, SGE Bad Kreuznach: Am Samstag gegen Zeiskam.