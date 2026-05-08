Schiedsrichter-Serie Alle die Hosen an – jetzt kommt die Charlotte Olaf Paare 08.05.2026, 09:22 Uhr

i Schaut im Kreispokal-Halbfinale in Spabrücken ganz genau hin: Schiedsrichterin Ramona Klein (rechts). Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Obmann, Profi, Urgesteine und Talente haben wir bereits thematisiert – im fünften Teil unserer großen Schiedsrichter-Serie geht es nun um die Frauen der Zunft. Zwei von ihnen plaudern aus dem Nähkästchen.

Miriam Dietz und Christina Biehl vor einigen Jahren, aktuell Fabienne Michel – die Rhein-Nahe-Region stand und steht für starke Frauen mit Pfeife und Fahne. Sie hat schon immer Spitzen-Schiedsrichterinnen hervorgebracht. Aktuell üben das Hobby in der Bad Kreuznacher Schiedsrichter-Vereinigung sechs Frauen aus.







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