Obmann, Profi, Urgesteine und Talente haben wir bereits thematisiert – im fünften Teil unserer großen Schiedsrichter-Serie geht es nun um die Frauen der Zunft. Zwei von ihnen plaudern aus dem Nähkästchen.
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Miriam Dietz und Christina Biehl vor einigen Jahren, aktuell Fabienne Michel – die Rhein-Nahe-Region stand und steht für starke Frauen mit Pfeife und Fahne. Sie hat schon immer Spitzen-Schiedsrichterinnen hervorgebracht. Aktuell üben das Hobby in der Bad Kreuznacher Schiedsrichter-Vereinigung sechs Frauen aus.