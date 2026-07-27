Nein, der TuS Kirschweiler ist nicht der neue Verein von Alex. Der Wechsel dorthin stand nie ernsthaft zur Debatte. Den Zuschlag gab der Brasilianer einem früheren Beinahe-Bundesligisten, der von einem Ex-Coach des SC Idar trainiert wird.
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Am letzten Spieltag der vergangenen Oberliga-Saison ist Alex Ricardo Xavier do Nascimento im Haag gegen den FC Arminia Ludwigshafen zum letzten Mal für den SC Idar-Oberstein aufgelaufen – und das als Kapitän. Eine Ehre, die sich der Brasilianer nach 13 Jahren beim SC mit mehr als 300 Pflichtspielen und über hundert Toren einfach verdient hatte.