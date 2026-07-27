Transfer zu Fast-Bundesligist Alex wechselt vom SC Idar zu einem Traditionsverein Sascha Nicolay 27.07.2026, 14:38 Uhr

i Alex (Mitte) wurde nach 13 Jahren beim SC Idar-Oberstein im Haag mit großem Bahnhof verabschiedet. Jetzt spielt er für einen früheren Beinahe-Bundesligisten. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nein, der TuS Kirschweiler ist nicht der neue Verein von Alex. Der Wechsel dorthin stand nie ernsthaft zur Debatte. Den Zuschlag gab der Brasilianer einem früheren Beinahe-Bundesligisten, der von einem Ex-Coach des SC Idar trainiert wird.

Am letzten Spieltag der vergangenen Oberliga-Saison ist Alex Ricardo Xavier do Nascimento im Haag gegen den FC Arminia Ludwigshafen zum letzten Mal für den SC Idar-Oberstein aufgelaufen – und das als Kapitän. Eine Ehre, die sich der Brasilianer nach 13 Jahren beim SC mit mehr als 300 Pflichtspielen und über hundert Toren einfach verdient hatte.







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