Ungeschlagen nach fünf Spieltagen – das kann sich sehen lassen. Alemannia Waldalgesheim verdankt den guten Start vor allem seiner starken Defensive.

Vier Tore in Hüffelsheim, fünf gegen die TSG Bretzenheim – die Offensive des FK Pirmasens II ist torhungrig. Doch nun trifft sie am Sonntag um 15 Uhr vor heimischem Publikum auf das Bollwerk der Fußball-Verbandsliga, den SV Alemannia Waldalgesheim, der erst ein Gegentor kassiert hat.

„Der FKP verfügt über eine junge, wilde Mannschaft, die nur ein Ziel hat. Sie will Tore erzielen. Da müssen wir sehr aufmerksam sein und sehr kompakt stehen“, sensibilisiert Elvir Melunovic, der Trainer der Waldalgesheimer, sein Team. Er fügt an: „Wir müssen die FKP-Jungs fesseln, damit sie keine Freiräume bekommen.“ Eine Verstärkung kam zum 1. September übrigens nicht mehr. Melunovic nimmt es mit Humor: „Viele deutsche Profis sind nach England gewechselt. Wir wollten es umgekehrt machen und haben in England gesucht, sind aber nicht fündig geworden.“ Ernster fügt er an: „Wir arbeiten mit dem aktuellen Kader bis zur Winterpause und schauen dann, ob wir etwas verändern müssen.“