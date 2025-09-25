Für die SG Hüffelsheim gab es im Spitzen-Doppelpack Mechtersheim/Basara zwei Niederlagen. Macht es der SV Alemannia Waldalgesheim besser?
Lesezeit 1 Minute
Ein Spitzenspiel jagt das nächste. Nach dem unglücklichen 2:3 bei Spitzenreiter TuS Mechtersheim ist für den Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim vor dem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen Basara Mainz.Beide Teams sind punktgleich und haben eine identische Bilanz: Neben sechs Siegen sind ein Remis und eine Niederlage – jeweils gegen die Mechtersheimer – notiert.