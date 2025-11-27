Gastspiel in Steinwenden Alemannia möchte mit Dreier überwintern Olaf Paare 27.11.2025, 14:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Nachdem die ausgefallene Partie gegen die TuS Marienborn ins neue Jahr verlegt wurde, bestreitet Alemannia Waldalgesheim seinen Jahresabschluss am Sonntag in Steinwenden.

Nach der Absage des Spiels in Hüffelsheim absolvierte Fußball-Verbandsligist SV Steinwenden noch eine Trainingseinheit am Palmenstein. Das Team machte sich damit fit für das Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den SV Alemannia Waldalgesheim.„Ich habe großen Respekt vor dem starken Gegner, aber wir wollen unbedingt gewinnen, um in der Spitzengruppe zu überwintern“, sagt SVA-Coach Elvir Melunovic vor dem letzten Auftritt seines Teams in diesem ...







