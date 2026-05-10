Shamshon gelingt Traumtor Alemannia mit neuem Keeper zum 4:0-Erfolg Olaf Paare 10.05.2026, 11:49 Uhr

i Freude über das 1:0 der Alemannia: Die Waldalgesheimer Spieler beglückwünschen Joshua Iten (Nummer 27) zum Führungstreffer. Edgar Daudistel

Ein Pressing-Tor von Joshua Iten, zwei Buden von Torjäger Mahdi Mehnatgir und ein Traumtor von David Shamshon – die Ausbeute des SV Alemannia Waldalgesheim gegen den SV Morlautern konnte sich sehen lassen.

Mit einem neuen Torwart zwischen den Pfosten sicherte sich der SV Alemannia Waldalgesheim einen 4:0 (1:0)-Erfolg über Absteiger SV Morlautern und bleibt im Rennen um den vierten Platz der Fußball-Verbandsliga.Paul Gebhard stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Startformation.







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