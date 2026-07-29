Auf den SV Alemannia Waldalgesheim war in den beiden vergangenen Jahren in der Verbandsliga Verlass: Eine gute Defensive bescherte die Ränge drei und vier. Nun wurde ein Verjüngungsprozess angestoßen.
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Mit dem Derby in Hüffelsheim startet der SV Alemannia Waldalgesheim am Freitag um 19.30 Uhr in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga. „Schwerer hätte die Aufgabe zum Auftakt nicht sein können“, sagt SVA-Co-Trainer Sascha Witt, der den urlaubenden Alemannen-Cheftrainer Elvir Melunovic derzeit vertritt.