Mehnatgir versiebt zwei Elfer Alemannia ist im Abstiegskampf angekommen Olaf Paare 06.09.2026, 11:48 Uhr

i Schwierige Situation: Elvir Melunovic (rechts) und sein Co-Trainer Sascha Witt warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Klaus Castor

Gegen den sieglosen Aufsteiger aus Grünstadt sollte unbedingt der erste Saisonsieg her. Doch der Schuss ging nach hinten los. Alemannia Waldalgesheim unterlag mit 0:3, und Trainer Elvir Melunovic sprach das aus, was viele dachten.

Elvir Melunovic startete gar nicht erst den Versuch, die Situation schönzureden. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Ab sofort geht es nur noch darum, die notwendigen Punkte zu holen, um uns da unten herauszuarbeiten“, erklärte der Coach des Fußball-Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim, der dem bisher sieglosen VfR Grünstadt an der Waldstraße mit 0:3 (0:0) unterlag.







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