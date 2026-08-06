Zwei Mainzer Vorzeigeklubs empfängt der SV Alemannia Waldalgesheim innerhalb weniger Tage. In der Meisterschaft gastiert zunächst der FC Basara Mainz, im Pokal folgt am Mittwoch der SV Gonsenheim.
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Wenn der SV Alemannia Waldalgesheim am Samstag um 17 Uhr den FC Basara Mainz empfängt, dann trifft der 13. der Fußball-Verbandsliga auf den 15. „Dadurch wird es das Duell zweier Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Nein, Spaß beiseite: Beide haben zwar ihr erstes Spiel verloren, gehören aber weiter zu den spielstärksten Mannschaften der Liga und wollen ihren ersten Dreier holen“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic, der seinen Urlaub ...