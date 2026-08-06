Basara an der Waldstraße
Alemannen wollen unangenehmer Gegner sein
Kapitän Daniel Braun führte den SV Alemannia in Hüffelsheim aufs Feld. Nun steht das erste Heimspiel in Waldalgesheim an.
Kapitän Daniel Braun führte den SV Alemannia in Hüffelsheim aufs Feld. Nun steht das erste Heimspiel in Waldalgesheim an.
Edgar Daudistel

Zwei Mainzer Vorzeigeklubs empfängt der SV Alemannia Waldalgesheim innerhalb weniger Tage. In der Meisterschaft gastiert zunächst der FC Basara Mainz, im Pokal folgt am Mittwoch der SV Gonsenheim.

Lesezeit 1 Minute
Wenn der SV Alemannia Waldalgesheim am Samstag um 17 Uhr den FC Basara Mainz empfängt, dann trifft der 13. der Fußball-Verbandsliga auf den 15. „Dadurch wird es das Duell zweier Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen. Nein, Spaß beiseite: Beide haben zwar ihr erstes Spiel verloren, gehören aber weiter zu den spielstärksten Mannschaften der Liga und wollen ihren ersten Dreier holen“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic, der seinen Urlaub ...
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