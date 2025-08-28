Drei Siege und ein Remis – der Start in die Verbandsliga-Saison ist dem SV Alemannia Waldalgesheim geglückt. Im VfB Bodenheim gastiert nun ein Top-Klub an der Waldstraße.

Das 4:3 des VfB Bodenheim gegen die SG Hüffelsheim nach 1:3-Rückstand hat auch beim SV Alemannia Waldalgesheim Eindruck gemacht. „Ich habe das Spiel gesehen. Die Bodenheimer haben ein starkes Team, ich sehe sie unter den besten vier“, sagt Elvir Melunovic, der Trainer des SVA, der die Bodenheimer am Freitag um 19.30 Uhr empfängt.

„Die Spiele unter Flutlicht geben den Spielern einen besonderen Reiz, noch mehr Motivation“, hofft Melunovic auf einen packenden Vergleich. Noch immer zeigen er und sein Team sich enttäuscht über das 0:0 in Bad Kreuznach, bei dem mehr möglich war. „Der letzte Pass und der Abschluss im richtigen Moment haben gefehlt, auch Aktionen, um Lücken zu reißen. Ich habe im Training versucht, den Spielern Lösungen zu vermitteln“, erklärt der Coach. Der Kader bleibt unverändert. Tom Gürel und Tobias Lauterbach sind wieder ins Training eingestiegen, sollen aber langsam herangeführt werden. Gürel könnte trotzdem schon in den Kader rücken.