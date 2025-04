Derzeit zeigt keines der Top-Teams der Fußball-Verbandsliga Schwächen. Der TSV Gau-Odernheim, der FV Dudenhofen und der SVA Waldalgesheim marschieren im Gleichschritt. Die Alemannen stehen aber am Samstag um 17 Uhr vor einer hohen Hürde, um oben dranzubleiben. Sie sind zu Gast beim Vierten, dem TB Jahn Zeiskam.

„Sechs Siege in Folge, unser Gegner ist die Mannschaft der Stunde“, betont Elvir Melunovic, der Trainer der Waldalgesheimer. Er ergänzt: „Mich wundert das gar nicht. Das war die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Die Zeiskamer waren vor Saisonbeginn ein Titelaspirant, Platz vier kann nicht ihr Anspruch sein.“ Melunovic geht sogar so weit zu sagen: „Für mich sind sie am Samstag der klare Favorit.“ Doch sein Team braucht sich mit 17 Siegen aus 25 Spielen nicht zu verstecken. „Wir brauchen über 90 Minuten das perfekte Spiel, um in Zeiskam zu gewinnen“, weiß Melunovic, der die Hoffnung hat, dass Josh Iten und Daniel Braun wieder spielen können.