Nummer 5 ist zurück Alemanne Fabrizio Haas beendet seine Fußballpause Olaf Paare 21.05.2026, 15:21 Uhr

i Letztes Heimspiel der Saison: Mahdi Mehnatgir (rechts) und der SV Alemannia Waldalgesheim wollen noch einmal mit großem Engagement zur Sache gehen. Edgar Daudistel

Seit fünf Spielen ungeschlagen: Der SVA Waldalgesheim beendet die Saison schwungvoll. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, wie sie allen Widrigkeiten trotzt“, sagt Trainer Elvir Melunovic.

Mit einem Dreier möchten die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim die aktuelle Platzierung absichern. „Rang vier würde mir viel bedeuten“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic. Allerdings hat es der Gegner in sich: Am Sonntag um 15 Uhr erwarten die Waldalgesheimer den TB Jahn Zeiskam.







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