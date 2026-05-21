Seit fünf Spielen ungeschlagen: Der SVA Waldalgesheim beendet die Saison schwungvoll. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, wie sie allen Widrigkeiten trotzt“, sagt Trainer Elvir Melunovic.
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Mit einem Dreier möchten die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim die aktuelle Platzierung absichern. „Rang vier würde mir viel bedeuten“, sagt SVA-Trainer Elvir Melunovic. Allerdings hat es der Gegner in sich: Am Sonntag um 15 Uhr erwarten die Waldalgesheimer den TB Jahn Zeiskam.