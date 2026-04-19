Konkurrent SG Rieschweiler unterlag überraschend, sodass der FC Schmittweiler mit seinem 2:2 gegen den SV Rodenbach sogar einen Punkt gutgemacht hat. Doch es war mehr drin für den FCS.
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Durch einen späten Gegentreffer hat der FC Schmittweiler-Callbach einen Dreier verpasst. Der SV Rodenbach glich in der Fußball-Landesliga auf den letzten Drücker zum 2:2 (1:0) aus. Beide Gegentreffer kassierten die Gastgeber in Überzahl.„Das Remis ist sehr ärgerlich“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar und ergänzte: „Ärgerlich, weil meine Jungs alles rausgehauen, Moral gezeigt, einen Rückstand aufgeholt und vieles richtig gemacht haben.