Mit dem SV Alemannia Waldalgesheim ist auch in dieser Saison zu rechnen. Der Vorjahres-Dritte bezwang den VfB Bodenheim und überzeugte mit seinem Abwehrbollwerk.

450 Minuten kickten die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim in dieser Saison bisher um Punkte. In diesen fünf Partien kassierten sie ein einziges Gegentor. Seine defensive Stabilität zeigte das Team auch beim überzeugenden 2:0 (1:0)-Sieg über den VfB Bodenheim.

„Ich bin sehr zufrieden, mehr noch, richtig begeistert“, sagte SVA-Trainer Elvir Melunovic und fügte an: „Das war eine Leistung, die mich an unsere Spiele in der Vorsaison erinnert hat, als wir 15 Spiele ungeschlagen geblieben waren.“ Und noch etwas hob der Alemannen-Coach hervor: „Wir haben keine Torchance gegen einen Gegner zugelassen, der sich vor der Saison sehr gut verstärkt hat und der in der Offensive extrem gut besetzt ist.“

Stürmer harmonieren blendend

Im Gegensatz zum langweiligen 0:0 im Derby bei Eintracht Bad Kreuznach steigerte sich die Alemannia dieses Mal auch in der Offensive. Sie setzte aus der starken Defensive heraus immer wieder zu Angriffen an. „Wir waren geduldig, haben auf unsere Momente gewartet und waren da, als sie kamen“, freute sich Melunovic, der ergänzte: „Beide Tore waren sehr gut herausgespielt.“ Das 1:0 (27.) von Marlon Pira bereitete Mahdi Mehnatgir in Zusammenarbeit mit Ben Grünewald vor, das 2:0 (73.) legte Pira dann Mehnatgir auf – ein perfektes Zusammenspiel also der beiden Stürmer.

Doch noch einmal zurück zur Abwehrstärke. „Es ist uns schnell gelungen, die Defensive wieder auf das Vorjahres-Niveau zu heben, auch die neuen Spieler haben sich da schnell angepasst“, sagte der SVA-Trainer. Dieses Kompliment darf sich vor allem Justin Padberg anheften, der Fabrizio Haas (Karriereende) in der Innenverteidigung überraschend schnell ersetzen konnte und seit Wochen zu überzeugen weiß.

SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon – Atanley – Grünewald (87. Goncalves), Gräff – Pira (81. Houngbedji), Mehnatgir (81. Kurtagic).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim FK Pirmasens II.