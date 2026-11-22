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Südwestdeutscher Fußballverband
2:4 in Nanzdietschweiler: 80 Prozent reichen dem TuS Hackenheim nicht
20:48 Uhr
Unnertal gewinnt Kellerduell
BSV-Torwart verletzt sich schwer: Spiel abgebrochen
20:46 Uhr
Dreierpack von Tim Niemczyk
Metternich dreht gegen Güls ein 0:2 in ein 3:2
20:45 Uhr
Mülheim-Kärlich verliert Hit
FV Morbach kürt sich beim 3:0 zum Herbstmeister
20:38 Uhr
107:41 gegen Zweibrücken
Der TuS Treis-Karden demontiert völlig hilflose Gäste
20:36 Uhr
2:4 in Nanzdietschweiler
80 Prozent reichen dem TuS Hackenheim nicht
20:27 Uhr
FC zum Schluss in Topform
Metternicher Reserve jubelt über zwei Siege
20:21 Uhr
Handelfmeter in Nachspielzeit
„Doppelter“ Spengler bei Kirchbergs 3:2 gegen Trier II
20:10 Uhr
SVO gewinnt mit 1:0
Oberzissens Tobias Höper trifft gegen die FCEK-Reserve
20:08 Uhr
5:1 nach 0:1-Rückstand
Hüffelsheimer nehmen erst nach der Pause Fahrt auf
20:07 Uhr
Beim 7:1 beim SV Stipshausen
Mathias Währisch trifft für die Spvgg Hochwald fünfmal
20:48 Uhr
Unnertal gewinnt Kellerduell
BSV-Torwart verletzt sich schwer: Spiel abgebrochen
20:46 Uhr
Dreierpack von Tim Niemczyk
Metternich dreht gegen Güls ein 0:2 in ein 3:2
20:45 Uhr
Mülheim-Kärlich verliert Hit
FV Morbach kürt sich beim 3:0 zum Herbstmeister
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