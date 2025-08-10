Wer hätte das gedacht? Der FC Schmittweiler-Callbach ist mit zwei Siegen in die neue Runde der Fußball-Landesliga gestartet. Auf das 3:0 beim SV Winterbach folgte nun im ersten Heimspiel der Saison ein ebenso überzeugendes 3:1 (0:0) gegen den SV Hinterweidenthal. Und erneut markierte ein Spieler sämtliche Treffer. Jan Petrov war der Mann des Spiels.

„Ich habe schon einiges im Fußball erlebt, aber mit diesem Start hätte ich nicht gerechnet. Meine Mannschaft überrascht mich total“, sagte FCS-Trainer Murat Yasar und nannte ein paar Beispiele: „Wie diszipliniert und wie reif die Mannschaft auftritt, ist verblüffend. Zudem fasziniert mich, wie schnell die neuen und jungen Spieler die einstudierten Dinge aufnehmen.“

Einer der Neuen in Schmittweiler ist Petrov. Yasar kennt ihn allerdings schon lange, trainierte ihn bereits bei den D-Junioren. Petrov dürfte in dieser Saison noch bei den A-Junioren spielen, hat die Transformation in den Männer-Fußball aber in Rekordgeschwindigkeit geschafft. „Wie er sich mit seinen 40 Kilogramm gegen die Gegner durchsetzt, ist unglaublich, ähnlich ist es bei Milan Klein“, sagt Yasar und stellt die Prioritätenliste bei Petrov klar: „Er ist Spieler des FC Schmittweiler und wird in erster Linie bei uns eingesetzt. Nur wenn Not am Mann ist, hilft er bei den A-Junioren der JSG Nahe-Glan aus. Wir dürfen die Jungs nicht verheizen, das ist klar kommuniziert so.“

Petrov harmoniert glänzend mit Dennis Köhler. Der Rückkehrer hat sich direkt wieder einen Platz in der Startformation gesichert. Mehr noch, als Zielspieler, der die Bälle klasse weiterleitet, ist er Gold wert. Auch gegen den SV Hinterweidenthal unterstrich Köhler das, als er Petrov vor dem 1:0 (60.) und 2:0 (69.) bediente. Beim dritten Treffer in der 80. Minute tankte sich Petrov dann alleine klasse durch, hatte aber auch etwas Glück, weil der Gästetorwart keine gute Figur machte. Das Tor war deshalb so wichtig, weil die Hinterweidenthaler nur drei Minuten vorher durch David Schneider auf 1:2 gestellt hatten und eine spannende Schlussphase anstrebten, doch Petrov erstickte diese Hoffnung im Keim. „Das Hinterweidenthaler Tor fiel aber auch aus dem Nichts heraus“, sagte Yasar.

Garlinski feiert überraschendes Comeback

Wie hoch der Erfolg zu bewerten ist, zeigte auch die Tatsache, dass die Schmittweilerer trotz der hohen Temperaturen nur zweimal wechseln konnten. Und beim ersten Wechsel nach einer guten halben Stunde kam in Paul Garlinski ein Spieler aufs Feld, der seine Karriere eigentlich schon vor Jahren beendet hatte. „Nach unseren Schwierigkeiten mit den vielen Ausfällen haben wir Paul um Hilfe gebeten, und er will spielen, wenn es Zeit hat“, freut sich Yasar.

Der Grund für den Wechsel war allerdings weniger schön: Gerardo Luciano, einer, der in seiner zweiten Männersaison Verantwortung übernommen hat, verletzte sich schwer am Knöchel. Sein Vater fuhr ihn direkt ins Krankenhaus. Aufgrund der Schwellung gehen die Ärzte davon aus, dass Bänder gerissen sind und Luciano längere Zeit ausfallen wird. „Das ist furchtbar für den Jungen, den wir eigentlich brauchen. Und damit ist es auch furchtbar für uns als Mannschaft“, erklärte Yasar und fügte an: „Aber so ist das in der Landesliga. Da bricht dir jede Woche ein Spieler weg.“

Das Schmittweilerer Team hatte auch in Hälfte eins den Ton angegeben. „Schon da hat vieles gestimmt, es hat aber die Gier auf das Tor gefehlt. Das war das Einzige, was wir in der Pause angesprochen haben“, erläuterte der FCS-Trainer und fügte an: „Und die Jungs haben gut zugehört. Genau das haben sie umgesetzt.“ Allen voran natürlich Dreifach-Torschütze Petrov.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Luciano (35. Garlinski), Besler, Renner, Schmidt, F. Boppel – Klein, J. Rech – Petrov, Köhler (75. Barraud), Naujoks.

So geht’s weiter: am Samstag, 17 Uhr, beim SC Hauenstein.