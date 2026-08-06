Erstes Eintracht-Heimspiel
22 Feldspieler bereiten Ouachchen die Qual der Wahl
Freut sich auf sein Heimdebüt als Trainer von Eintracht Bad Kreuznach: Amin Ouachchen.
Freut sich auf sein Heimdebüt als Trainer von Eintracht Bad Kreuznach: Amin Ouachchen.
Edgar Daudistel

Der VfR Baumholder reist nach dem Sieg über den SC Idar-Oberstein mit viel Derby-Wind die Nahe entlang nach Bad Kreuznach. Die SG Eintracht möchte jedoch zu Hause die ersten Saison-Punkte einfahren.

Lesezeit 1 Minute
Die Fahrstuhlmannschaft schlechthin im Südwesten Deutschlands macht Halt in der Fußball-Verbandsliga und damit auch bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Den VfR Baumholder empfängt die SGE am Freitag um 19.30 Uhr im Nahe-Stadion.Von der Landesliga ging es bis in die Oberliga und zurück, nun wieder eine Klasse hoch.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport