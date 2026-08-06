Der VfR Baumholder reist nach dem Sieg über den SC Idar-Oberstein mit viel Derby-Wind die Nahe entlang nach Bad Kreuznach. Die SG Eintracht möchte jedoch zu Hause die ersten Saison-Punkte einfahren.
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Die Fahrstuhlmannschaft schlechthin im Südwesten Deutschlands macht Halt in der Fußball-Verbandsliga und damit auch bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Den VfR Baumholder empfängt die SGE am Freitag um 19.30 Uhr im Nahe-Stadion.Von der Landesliga ging es bis in die Oberliga und zurück, nun wieder eine Klasse hoch.