Der TuS Hackenheim wollte in der Landesliga nach drei Siegen weiter durchstarten, wurde aber von einem aufopferungsvoll kämpfenden FC Schmittweiler ausgebremst. Das einzige Tor hatte etwas von Slapstick.
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Nein, zählen ließen sich die Rettungsaktionen und Befreiungsschläge des FC Schmittweiler-Callbach am Ende nicht mehr. Doch nach dem letzten gewonnenen Zweikampf, verbunden mit dem Abpfiff, fielen sich die aufopferungsvoll kämpfenden Landesliga-Fußballer in die Arme, als wenn sie eine Meisterschaft gewonnen hätten.