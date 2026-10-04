Derbysieg über TuS Hackenheim
18-jähriger Kapitän lebt Geist des FC Schmittweiler vor
Auch in dieser Situation ist der überragende Schmittweilerer Paul Haßinger (mit Kapitänsbinde) zur Stelle und stört den Hackenhe
Auch in dieser Situation ist der überragende Schmittweilerer Paul Haßinger (mit Kapitänsbinde) zur Stelle und stört den Hackenheimer Pierre Merkel.
Michael Ottenbreit

Der TuS Hackenheim wollte in der Landesliga nach drei Siegen weiter durchstarten, wurde aber von einem aufopferungsvoll kämpfenden FC Schmittweiler ausgebremst. Das einzige Tor hatte etwas von Slapstick.

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Nein, zählen ließen sich die Rettungsaktionen und Befreiungsschläge des FC Schmittweiler-Callbach am Ende nicht mehr. Doch nach dem letzten gewonnenen Zweikampf, verbunden mit dem Abpfiff, fielen sich die aufopferungsvoll kämpfenden Landesliga-Fußballer in die Arme, als wenn sie eine Meisterschaft gewonnen hätten.
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