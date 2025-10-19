Wieder Vorletzter: Eintracht Bad Kreuznach ist durch das 2:3 in Pirmasens auf einen Abstiegsrang abgerutscht – und das eine Woche vor dem Duell mit Schlusslicht TuS Steinbach.
Lesezeit 1 Minute
Der erste Saisonsieg hat bei Eintracht Bad Kreuznach nicht die erhoffte Punkte-Lawine ausgelöst. Eine Woche nach dem 3:1 gegen den VfB Bodenheim gab es wieder eine Niederlage. Beim FK Pirmasens II verlor der Fußball-Verbandsligist mit 2:3 (2:1).„Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber in den 15 Minuten nach der Pause vergessen, dass auch Verteidigen zu einer Verbandsliga-Partie gehört“, bilanzierte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen.