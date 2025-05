Bei Hassia Bingen drohen die ordentlichen Ansätze der Rückrunde zu verblassen. Die beiden deutlichen Niederlagen zuletzt mit insgesamt 0:10 Toren lassen den Schluss zu, dass der Letzte der Fußball-Landesliga Ost die Saison austrudeln lässt. „Das wollen wir auf gar keinen Fall. Die vergangenen beiden Partien können nicht unser Anspruch sein, und sie passen auch nicht zu den guten Leistungen in den Wochen davor“, sagt Patrick Joerg, der Trainer der Binger.

Er erwartet deshalb von seinen Jungs, „dass wir in den ausstehenden zwei Spielen noch einmal ein anderes Bild abgeben“. Das erste der beiden Abschlussspiele steigt am Sonntag um 15 Uhr bei der TSG Jockgrim, die ebenfalls noch um den Klassenverbleib kämpft und jeden Punkt benötigt. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Kader. „Ich hoffe sehr, dass es in den ausstehenden Spielen nicht chaotisch wird in Sachen Personal“, setzt Joerg darauf, dass die Spieler sich auf die zwei finalen Aufgaben fokussieren.