Die Endspiele um die Kreisentscheidungen im Ü-Fußball werden immer beliebter. Nach der starken Kulisse beim Ü32-Endspiel in Guldental kamen nun auch zum Finale der Ü40 in Merxheim mehr als 150 Besucher. „Das hat mich überrascht, aber es ist toll für die Teams, vor so vielen Zuschauern zu spielen“, erklärte Werner Ehle, der Ü-Staffelleiter des Kreises. In Merxheim durften die Besucher einen Heimsieg der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim bejubeln. Mit 4:2 (2:0) bezwang sie den TSV Langenlonsheim/Laubenheim.

„Es war eine umkämpfte und spannende Partie, in der Schiedsrichter Edmund Köhl viel Arbeit hatte, auch wenn er das Spiel jederzeit unter Kontrolle hatte“, berichtete Ehle. Kurz vor dem Ende sah ein Langenlonsheimer sogar eine Rote Karte. Ralf Maiwald (9.) und ein Eigentor (33.) bescherten der SGM die Halbzeitführung. Felix Reidenbach und Danny Mitchell legten in der 37. Minute einen Doppelschlag nach. Ferdi Özcan (40.) und Björn Bodtländer (55.) verkürzten für den TSV.