2:1-Erfolg vor 850 Zuschauern TuS Waldböckelheim setzt mit Pokalsieg ein Statement Olaf Paare 14.05.2026, 10:48 Uhr

i Großer Jubel unter dem Roxheimer Nachthimmel: Der TuS Waldböckelheim feiert den Gewinn des Kreispokals mit Maurice Strauß, Daniel Schick, Simon Wagner, Kapitän Leon Weber, Spielertrainer Simon Schmidt, Dennis Fey, Jan Scheib, Marcel Gattung, Kieran Gätcke, Niklas Weber, Thomas Schneider, Sebastian Scherer, Abteilungsleiter Michael Klein, Finn Unger, Benjamin Rust, Jakob Niebergall, Patrick Gadacz, Jan-Luca Hasemann, Ahmed Faarah, Elias Kron und dem Vorsitzenden Christian Lange. Klaus Castor

Nichts wurde es aus den Doubleträumen der SG Soonwald. Der TuS Waldböckelheim bezwang den A-Klassen-Spitzenreiter in einem packenden Finale in Roxheim und sicherte sich den Kreispokal mit einer bärenstarken Vorstellung.

Das Spiel war schon eine knappe Stunde abgepfiffen, die Gastgeber vom TuS Roxheim machten sich an die ersten Aufräumarbeiten, und der nächste Regenschauer ergoss sich über dem Sportplatz, da erschallte sie, die ultimative Jubelhymne. Mit einem lautstarken Humba feierten die Spieler des TuS Waldböckelheim ihren unerwarteten Finaltriumph.







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