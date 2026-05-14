Nichts wurde es aus den Doubleträumen der SG Soonwald. Der TuS Waldböckelheim bezwang den A-Klassen-Spitzenreiter in einem packenden Finale in Roxheim und sicherte sich den Kreispokal mit einer bärenstarken Vorstellung.
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Das Spiel war schon eine knappe Stunde abgepfiffen, die Gastgeber vom TuS Roxheim machten sich an die ersten Aufräumarbeiten, und der nächste Regenschauer ergoss sich über dem Sportplatz, da erschallte sie, die ultimative Jubelhymne. Mit einem lautstarken Humba feierten die Spieler des TuS Waldböckelheim ihren unerwarteten Finaltriumph.