Das Traumlos war nicht dabei für die drei Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach, die noch im Verbandspokal kicken. Für die ambitionierte SG Hüffelsheim scheint die Aufgabe aber lösbar zu sein.

Die drei Teams des Kreises Bad Kreuznach, die noch im Fußball-Verbandspokal vertreten sind, bekommen es in der vierten Runde mit rheinhessischen Vertretern zu tun. Das ergab die Auslosung.

Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, einer von vier Bezirksligisten unter den 32 Teams, darf sich auf ein Heimspiel freuen. Zu Gast auf dem Loh wird Verbandsligist TuS Marienborn sein. Auswärts bei Mannschaften aus der Landesliga Ost müssen die beiden anderen Nahe-Klubs ran. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied reist zum SV Gimbsheim, ungeschlagener Tabellenzweiter. Dritter der Landesliga Ost ist der SVW Mainz, bei dem Verbandsligist SG Hüffelsheim antreten muss. Die vielen Mainzer Spieler im SGH-Kader werden sich über die kurze Anreise nach Weisenau freuen. Die Hüffelsheimer werden aber auch gewarnt sein, schaltete der SVW in Runde drei doch Alemannia Waldalgesheim aus. Die Spiele werden am 3. September angesetzt, können aber verlegt werden. Letzter Spieltermin ist der 10. September.