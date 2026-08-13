Zweite Runde Kreispokal BIR
TuS Kirschweiler und VfL Weierbach zerlegen A-Klässler
Der TuS Kirschweiler (weiße Hosen) hatte gegen den Bollenbacher SV alles im Griff und besiegte den klassenhöheren Kontrahenten 5
Der TuS Kirschweiler (weiße Hosen) hatte gegen den Bollenbacher SV alles im Griff und besiegte den klassenhöheren Kontrahenten 5:1.
Michael Greber

Auch die Spvgg Hochwald schaffte eine Überraschung in der zweiten Kreispokal-Runde und eliminierte ein A-Klasse-Team. Die Spvgg Wildenburg brachte zwei Teams in Runde zwei. Spektakulär ging es beim SV Stipshausen zu.

Lesezeit 4 Minuten
Bis auf drei verlegte Partien, die in den beiden kommenden Wochen noch über die Bühne gehen werden, ist die zweite Runde des Fußball Kreispokals des Kreises Birkenfeld gespielt, und 13 der 16 Achtelfinal-Teilnehmer stehen fest. Dass sich dabei drei B-Klasse-Vereine gegen A-Klasse-Vertreter durchgesetzt haben und mit der Spvgg Wildenburg II auch der einzige C-Klässler weitergekommen ist, zeigt, dass der Pokal auch im Amateurbereich seine eigenen ...
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