Packender BIR-Kreispokal TuS Kirschweiler schlägt FC Brücken in der Verlängerung Sascha Nicolay 17.09.2026, 11:51 Uhr

i Viele Zweikämpfe prägten die packende Partie zwischen dem TuS Kirschwweiler und dem FC Brücken. Hier duellieren sicch der Kirschweilerer Junior Wamba Tsafack (links) und Brückens Marvin Kork. In der Verlängerung setzte sich Kirschweiler dann durch. Stefan Ding

Packende Partien brachte das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Birkenfeld. Besonders spannend war es beim TuS Kirschweiler und beim SV Weiersbach, wo die klassenhöheren FC Brücken und Spvgg Wildenburg in die Verlängerung mussten.

Die wegen eines mit Kreislaufproblemen zusammengebrochenen Spielers abgebrochene Partie zwischen dem SV Stipshausen und der Spvgg Hochwald überschattete das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal, das ansonsten sportlich betrachtet ziemlich spannend verlief.







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