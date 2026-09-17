Packende Partien brachte das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Birkenfeld. Besonders spannend war es beim TuS Kirschweiler und beim SV Weiersbach, wo die klassenhöheren FC Brücken und Spvgg Wildenburg in die Verlängerung mussten.
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Die wegen eines mit Kreislaufproblemen zusammengebrochenen Spielers abgebrochene Partie zwischen dem SV Stipshausen und der Spvgg Hochwald überschattete das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal, das ansonsten sportlich betrachtet ziemlich spannend verlief.