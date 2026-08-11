Es hat gedauert. Der TuS Kirschweiler musste eine Ochsentour hinter sich bringen, ehe er am Mittwoch ins lokale Fußball-Rampenlicht zurückkehren wird: Der BSV kommt zum Pokalduell, zu einem Spiel, das wie Bezirksliga klingt.
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Die zweite Runde im Fußball-Kreispokal hat eine ganze Menge tolle Spiele im Angebot, aber am Mittwoch sticht ein Spiel doch heraus. Um 18.15 Uhr empfängt der TuS Kirschweiler den Bollenbacher SV. Für die Kirschweilerer dürfte sich das in etwa so anfühlen wie das Ende der fußballerischen Durststrecke und die Rückkehr auf die große lokale Fußball-Bühne.