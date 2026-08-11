Freude aufs Duell mit dem BSV
TuS Kirschweiler meldet sich auf großer Bühne zurück
Beifall für den TuS Kirschweiler: Trainer Marvin Ensch freut sich über das Comeback des Vereins auf der großen lokalen Fußballbü
Beifall für den TuS Kirschweiler: Trainer Marvin Ensch freut sich über das Comeback des Vereins auf der großen lokalen Fußballbühne. Der Bollenbacher SV ist Gast im Kreispokal.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Es hat gedauert. Der TuS Kirschweiler musste eine Ochsentour hinter sich bringen, ehe er am Mittwoch ins lokale Fußball-Rampenlicht zurückkehren wird: Der BSV kommt zum Pokalduell, zu einem Spiel, das wie Bezirksliga klingt.

Lesezeit 4 Minuten
Die zweite Runde im Fußball-Kreispokal hat eine ganze Menge tolle Spiele im Angebot, aber am Mittwoch sticht ein Spiel doch heraus. Um 18.15 Uhr empfängt der TuS Kirschweiler den Bollenbacher SV. Für die Kirschweilerer dürfte sich das in etwa so anfühlen wie das Ende der fußballerischen Durststrecke und die Rückkehr auf die große lokale Fußball-Bühne.
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