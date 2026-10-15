Alles andere als leicht machten es die B-Klasse-Vertreter im Birkenfelder Kreispokal-Viertelfinale ihren höherklassigen Kontrahenten – und der TuS Kirschweiler behielt sogar die Oberhand.
Lesezeit 2 Minuten
Die A-Klasse-Mannschaften hatten richtig Arbeit mit den B-Klasse-Teams. Letztlich gab es drei Favoritensiege und eine Überraschung im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals Birkenfeld. Dem TuS Kirschweiler gelang besagte Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Marvin Ensch bezwang nach dem Bollenbacher SV und dem FC Brücken auch den dritten A-Klässsler.