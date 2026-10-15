Kreispokal-Viertelfinale TuS Kirschweiler knackt auch die SG Niederhambach Sascha Nicolay 15.10.2026, 11:43 Uhr

i Dunkel ging es in Breitenthal zu, wo der gastgebende TuS Breitenthal dem TuS Hoppstädten das Leben schwer machte. Letztlich setzten sich die Hoppstädtener durch ein Tor ihres Spielertrainers Idris Lataev (rechts) durch. Joachim Hähn

Alles andere als leicht machten es die B-Klasse-Vertreter im Birkenfelder Kreispokal-Viertelfinale ihren höherklassigen Kontrahenten – und der TuS Kirschweiler behielt sogar die Oberhand.

Die A-Klasse-Mannschaften hatten richtig Arbeit mit den B-Klasse-Teams. Letztlich gab es drei Favoritensiege und eine Überraschung im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals Birkenfeld. Dem TuS Kirschweiler gelang besagte Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Marvin Ensch bezwang nach dem Bollenbacher SV und dem FC Brücken auch den dritten A-Klässsler.







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