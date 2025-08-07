Unmittelbar nach dem 2:1-Erstrunden-Derbysieg des SV Stipshausen gegen den TuS Breitenthal wurde im Sportheim in Stipshausen die zweite Runde im Kreispokal ausgelost. Ungeachtet des Ausscheidens seines Vereins spielte Thomas Lohr, der Vorsitzende des TuS Breitenthal, „Glücksfee“ und fingerte einige Knaller aus dem Lostopf. In Runde zwei, die in drei Wochen ausgetragen werden soll (26./27. August), kommt es zu gleich drei A-Klasse-Duellen. Eines davon bestreitet der Titelverteidiger. Der SV Buhlenberg, gerade im Verbandspokal in Runde vier eingezogen, trifft zu Hause auf den SV Niederwörresbach.

Auch das Duell des SV Mittelreidenbach mit dem Bollenbacher SV elektrisiert so richtig. Und auch für den TuS Mörschied II dürfte es bei der SG Unnertal hart werden. Insgesamt dreimal wird es C-Klasse gegen A-Klasse heißen, wobei der TuS Kirschweiler ein attraktives Los erwischt hat. Der FC Brücken muss an die Festung. Die Halbfinal-Verlierer der vergangenen Saison haben machbare, aber nicht zu unterschätzende Aufgaben. Die SG Rhaunen/Bundenbach muss in Achtelsbach ran, während der TuS Hoppstädten sich beim TV Hettenrodt vorstellen wird. Die Spiele im Einzelnen:

A-Klasse gegen A-Klasse: SV Buhlenberg – SV Niederwörresbach, SG Unnertal – TuS Mörschied II, SV Mittelreidenbach – Bollenbacher SV.

B-Klasse gegen A-Klasse: VfL Weierbach – VfR Baumholder II, SC Birkenfeld II – SV Weiersbach, TV Hettenrodt – TuS Hoppstädten, TuS Leisel – FC Bärenbach, TuS Hoppstäten II – Spvgg Wildenburg.

C-Klasse gegen A-Klasse: FC Achtelsbach – SG Rhaunen/Bundenbach, TuS Kirschweiler – FC Brücken, Spvgg Nahbollenbach II – Spvgg Fischbach.

B-Klasse gegen B-Klasse: SV Gimbweiler – SV Stipshausen, Spvgg Hochwald – SGH Rinzenberg, SG Niederhambach/Schwollen – SG Berglangenbach/Ruschberg.

C-Klasse gegen B-Klasse: Spvgg Wildenburg II – SV Göttschied.

Außerdem: Sieger aus SV Wilzenberg-Hußweiler – SV Buhlenberg II – SV Heimbach.