Zweite BIR-Pokalrunde gelost TuS Kirschweiler freut sich auf den Bollenbacher SV Sascha Nicolay 26.07.2026, 20:48 Uhr

i Der FC Bärenbach (gestreifte Trikots) gewann in Runde eins in Hintertiefenbach und gastiert in Runde zwei beim VfL Weierbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei A-Klasse-Duelle stehen im Mittelpunkt der zweiten Runde im Kreispokal, die bereits ausgelost worden ist. Außerdem kommt es in Kirschweiler zu einem Duell, das nach Bezirksliga riecht. Die Partien finden rund um den 12. August statt.

Unmittelbar nach dem Erstrunden-Derby zwischen dem SV Heimbach und der SG Unnertal wurde vom Kreisvorstand in Heimbach die zweite Runde des Kreispokal-Wettbewerbs ausgelost. Demnach kommt es zu folgenden Duellen:A-Klasse gegen A-Klasse: TuS Hoppstädten – TuS Mörschied II, SG Unnertal – SG Rhaunen/BundenbachB-Klasse gegen A-Klasse: Spvgg Hochwald – SV Niederwörresbach, SV Nohen – SG Niederhambach/Schwollen, VfL ...







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