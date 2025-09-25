Der SV Heimbach wehrte sich eine knappe Stunde lang, musste sich dann aber doch der Überlegenheit des TuS Hoppstädten beugen.
Der TuS Hoppstädten ist letztlich souverän ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals eingezogen. Im Achtelfinal-Derby schlug der A-Klasse-Spitzenreiter den SV Heimbach mit 6:1 (2:0). „Heimbach hatte anfangs schon seine Chancen. Die 2:0-Pausenführung war etwas glücklich für uns, aber in der zweiten Hälfte waren wir klar besser“, erklärte TuS-Abteilungsleiter Peter Schmidt.