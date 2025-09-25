6:1-Sieg gegen SV Heimbach
TuS Hoppstädten zieht ins Viertelfinale ein
Der SV Heimbach wehrte sich eine knappe Stunde lang, musste sich dann aber doch der Überlegenheit des TuS Hoppstädten beugen.

Der TuS Hoppstädten ist letztlich souverän ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals eingezogen. Im Achtelfinal-Derby schlug der A-Klasse-Spitzenreiter den SV Heimbach mit 6:1 (2:0). „Heimbach hatte anfangs schon seine Chancen. Die 2:0-Pausenführung war etwas glücklich für uns, aber in der zweiten Hälfte waren wir klar besser“, erklärte TuS-Abteilungsleiter Peter Schmidt.

