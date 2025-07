In Hoppstädten war in der ersten Verbandspokalrunde ordentlich was los. Der TuS und die Spvgg Nahbollenbach lieferten sich einen starken Fight – und erstmals kam die neue „Gelbe-Karte-plus-Regel zur Anwendung. Der TuS Mörschied siegte derweil klar.

Der TuS Hoppstädten hat für eine erste kleine Überraschung gesorgt. In der ersten Runde des Verbandspokals eliminierte der A-Klässler die Spvgg Nahbollenbach, die in der Bezirksliga zu Hause ist. Keine Blöße gab sich dagegen der TuS Mörschied, der das Pokalderby bei der SG Rhaunen/Bundenbach höchst souverän zu seinen Gunsten entschied.

Nein, ein derartiges Schützenfest wie Verbandsliga-Absteiger TSG Pfeddersheim bei A-Klassist SG Alzey/Lonsheim haben die Mörschieder nicht gefeiert, aber ihr 8:1 in Rhaunen darf durchaus als kleines Ausrufezeichen gewertet werden. Praktisch zur gleichen Zeit hatten die Pfeddersheimer in Alzey so gar kein Mitleid mit ihrem bedauernswerten Konkurrenten und montierten ihn gleich mit 25:0 auseinander. Zur Pause war die Zweistelligkeit beim 10:0 bereits erreicht. Dieses Torfestival stach bei den Erstrundenpartien am Freitagabend und am Samstag zweifellos heraus.

SG Rhaunen/Bundenbach - TuS Mörschied 1:8 (0:3). Das war sicher deutlicher als erwartet, auch wenn der A-Klasse-Aufsteiger personelle Schwierigkeiten hatte. „Das Spiel war auch so klar, wie sich das Ergebnis anhört“, sagte TuS-Spielertrainer Florian Galle und stellte fest: „Wir hätten sicher sogar noch ein paar Tore machen können.“ Etwa 20 Minuten lang hielten die Gastgeber die Partie vor 150 Zuschauern offen, doch dann besorgten Nico Kunz und Loris Michels innerhalb weniger Minuten eine 2:0-Führung für den Bezirksligisten. „Spätestens mit diesem Doppelschlag war klar, welche Richtung die Partie nimmt“, sagte Galle. Michels erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (42.) und packte später noch ein drittes persönliches Erfolgserlebnis zum 5:1 drauf (70.).

Dazwischen markierte Galle das 4:0 (49.), und Marcel Bodtländer gelang der Ehrentreffer für die SG Rhaunen/Bundenbach (59.). Der Einschlag war auch so ziemlich das Einzige, was Galle zu bemängeln hatte. „Natürlich nervt mich das Gegentor“, erklärte der Mörschieder Coach, betonte aber sofort: „Das ist bei dem Endstand aber schon Fehlersuche auf hohem Niveau.“ David Klos (74.), erneut Galle (84.) und Bastian Schwinn (85.) schraubten das Resultat noch nach oben. Die Mörschieder gastieren am Wochenende nun in Runde zwei beim SV Buhlenberg.

TuS Hoppstädten - Spvgg Nahbollenbach 4:3 (2:2). Die Verlängerung war schon ganz nah, als der TuS Hoppstädten vor 150 Zuschauern entscheidend zuschlug. In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Joshua Kleis noch einmal zum Solo an. „Er hat drei, vier Gegner stehen lassen und dann in die Mitte gespielt“, berichtete Michael Henn, der den urlaubenden Philipp Reichert als TuS-Trainer vertrat. Im Zentrum lauerte Tom Grasmück, der die Hereingabe mit einem ersten Grätschversuch noch verpasste, doch dann eine zweite Chance bekam und den Ball zum 4:3-Sieg über die Linie drückte. „Das war so eine richtige Willensaktion“, fand Kai Weber-Gemmel, der im vergangenen Jahr die A-Junioren des TuS trainiert hatte.

„Das war so eine richtige Willensaktion“

Kai Weber-Gemmel über das 4:3 des TuS Hoppstädten

„Wir haben eine halbe Stunde lang richtig gut gespielt“, befand Henn. Die 2:0-Führung seiner Hoppstädtener war folgerichtig. Jochen Hornberger hatte mit einem „Strahl“ das 1:0 geschossen (7.) und Kleis knapp 20 Minuten später auf 2:0 erhöht (26.). „Wir haben dann sogar das 3:0 verpasst“, sagte Henn. Statt selbst ein drittes Tor zu erzielen, klingelte es plötzlich hinten beim TuS. „Nahbollenbach hat aus dem Nichts das 1:2 gemacht“, fand Henn. Torben Maxmini traf (30.), und zehn Minuten darauf gelang Florian Borr sogar der Ausgleich zum Pausen-2:2 (40.).

„In der zweiten Halbzeit war es dann so ein richtig schöner Pokalfight“, freute sich Weber-Gemmel. Maik Winter brachte die Gastgeber zwölf Minuten vor Schluss wieder in Front (78.). Anschließend hätte der TuS den Deckel auf die Angelegenheit pressen können. Kleis steuerte alleine auf Eugen Krykov im Spvgg-Kasten zu, lupfte die Kugel aber vorbei (83.). Zwei Minuten später gelang Niklas Herrmann das 3:3 (85.).

„Und dann haben wir auch Glück gebraucht. Nahbollenbach hatte die Riesenchance zum Sieg, aber irgendwie haben wir auf der Linie geklärt, beziehungsweise die Spvgg hat es einfach nicht geschafft, den Ball ins Tor zu drücken“, erzählte Henn. Die Verlängerung, die aufgrund der zweiten 45 Minuten zum Spiel gepasst hätte, verhinderten dann Kleis mit seinem Vorlagensolo und Grasmück mit seinem Willenstor.

Zweimal setzt es die Gelbe Karte plus

Erstmals kam in Hoppstädten auch die neue „Gelbe Karte-Plus-Regel“ zur Anwendung. Schiedsrichter Alex Röhrig (TSG Idar-Oberstein) ahndete auf beiden Seiten unsportliches Ballwegwerfen, zeigte Gelb und schickte im gleichen Zug zunächst Luca Baatz vom TuS Hoppstädten (57.) und dann Niklas Herrmann (86.) für zehn Minuten vom Feld. Seit dieser Saison ist die Zeitstrafe nicht mehr für Fouls vorgesehen, sondern muss nur bei Unsportlichkeiten nach Zeigen der Gelben Karte als Zusatz verhängt werden. Dagegen wurde wieder die Gelb-Rote Karte eingeführt. TuS-Coach Henn hat die neue Gelb-Plus-regel nicht überzeugt. Er sagt: „Beide Mannschaften haben sich jeweils ein ziemlich hartes Foul geleistet. Dafür wäre die Zeitstrafe perfekt gewesen. Für mich stimmt die Relation nicht, wenn Nebensächlichkeiten, wie das Ballwegwerfen, ’Zehn Minuten’ nach sich ziehen, Fouls aber nicht so hart bestraft werden.“ Wie auch immer: Der TuS Hoppstädten - der 1993 sogar das Endspiel des Verbandspokals erreichte - ist in die zweite Runde eingezogen und trifft dort am Wochenende auf den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein.

TSG Planig macht aus einem 0:3 einen 4:3-Sieg

Auf der Nahe-Schiene des Verbandspokals besiegte am Samstag zudem die TSG Planig in einem Bezirksliga-Duell den TuS Pfaffen-Schwabenheim 4:3. Auch hier fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Dennis Mastel war in der siebten Nachspielminute zum 4:3 erfolgreich. Die Gastgeber drehten einen 0:3-Rückstand für den Abdullah Kurtoglu mit einem Doppelschlag in der 18. Minute sowie Shawn Davis (22.) gesorgt hatten. Noel Schywalski (25.) und Mastel brachten die Planiger aber bis zur Pause schon auf 2:3 heran. Schywalski glich dann auch aus (52.).