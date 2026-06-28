Erste Verbandspokal-Runde fix TuS Hackenheim muss zu Neu-B-Klässler TSG Planig Sascha Nicolay 28.06.2026, 13:15 Uhr

i Der SV Winterbach und der TuS Hackenheim sind schon in der ersten Verbandspokalrunde gefordert. Winterbach gastiert in Bockenau, Hackenheeim in Planig. Klaus Castor

Derbys sind das Salz in der Fußball-Suppe, und in der ersten Runde des Verbandspokals gibt es davon in den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach jede Menge.

Gerade kommt die Testspielphase für die Fußball-Saison 2026/2027 ins Laufen, da werfen auch schon die ersten Pflichtpartien ihren Schatten voraus. In gut drei Wochen, am Mittwoch, 22. Juli ist die erste Runde im Verbandspokal geplant. Aus den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld sind Mannschaften von der B-Klasse bis zur Landesliga im Einsatz.







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