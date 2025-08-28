Ein zweistelliger Sieg, zwei Verlängerungen und mehrere späte Treffer: In der zweiten Runde des Kreispokals Birkenfeld ging es rund. Farbig wurde es in Kirschweiler.

Von den elf am Mittwoch terminierten Spielen der zweiten Runde des Birkenfelder Fußball-Kreispokals fanden nur zehn statt. Die Partie der SG Niederhambach/Schwollen gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg wurde aufgrund von Personalmangels bei den Gästen abgesagt. Damit ziehen die Niederhambacher kampflos ins Achtelfinale ein.

SV Mittelreidenbach – Bollenbacher SV nach Verlängerung 3:1 (1:1, 1:0). Erst in der 119. Minute fiel die Vorentscheidung, als Jegor Ditz mit einem Freistoß in den Winkel den 2:1-Führungstreffer für die Gastgeber besorgte. Bis dahin hatten sich beide Teams eine intensive Partie geliefert, in der der SVM in Hälfte eins und der BSV nach der Pause am Drücker war. „Man hat schon gemerkt, dass wir gegen Ende der regulären Spielzeit stehend k.-o. waren“, sagte der Mittelreidenbacher Co-Trainer Tim Hartenberger. Dennoch schaffte es sein Team, in der Verlängerung den Lucky Punch zu setzen. Tore: 1:0 Noah Bailey (39.), 1:1 Thomas Köhler (89.), 2:1, 3:1 Jegor Ditz (119., 120.).

Spvgg Wildenburg II – SV Göttschied 0:5 (0:0). Bis zur Pause hielt der C-Klassen-Vertreter gegen den zwei Klassen höher spielenden SVG gut mit, verteidigte konsequent, machte die Räume dicht und sorgte durch eigene Kontersituationen immer wieder für Entlastung. Dann allerdings schwanden bei den Gastgebern mehr und mehr die Kräfte, der Spielrhythmus ging durch einige Auswechslungen verloren – und die Göttschieder knackten das Abwehrbollwerk. „Am Ende war es natürlich verdient, wenn auch vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch“, bilanzierte Wildenburg-Akteur und Vorstandsmitglied Martin Gorges. Tore: 0:1 Lukas Winkler (69.), 0:2 Justus Cullmann (73.), 0:3 Linus Stephan (74.), 0:4 Amay Choksi (81.), 0:5 Teodor Todorov (87.).

FC Achtelsbach – SG Rhaunen/Bundenbach 0:13 (0:7). Von Beginn an war der Zwei-Klassen-Unterschied erkennbar, auch weil die Gastgeber stark ersatzgeschwächt in die Partie gegangen waren. Coach Stefan Quint standen gerade einmal elf Akteure zur Verfügung, und die wehrten sich nach Kräften, kassierten aber laut Quint eine auch in der Höhe verdiente Klatsche. Moritz Bauer trug sich viermal in die Torschützenliste ein. Tore: 0:1 Joshua Wettmann (10.), 0:2 Moritz Bauer (14.), 0:3 Vitali Schadt (25.), 0:4 Edgar Wolf (29.), 0:5 Marcel Bodtländer (35.), 0:6 Schadt (40.), 0:7, 0:8 Bauer (44., 49.), 0:9 Eric Bayer (52.), 0:10 Wettmann (59.), 0:11 Bauer (70./Elfmeter), 0:12 Mario Dönig (72.), 0:13 Nick Engelmann (90.).

VfL Weierbach – VfR Baumholder II 0:1 (0:0). 85 Minuten lang stemmte sich der B-Ligist tapfer gegen den Tabellenführer der A-Klasse, legte den Fokus aufs Verteidigen und darauf, Umschaltmomente zu kreieren. Auf diese Weise kamen die Gastgeber durch Alexander Lamberti und Stefan Schlosser, der erst im Eins-gegen-eins-Duell am Baumholderer Schlussmann scheiterte, zu zwei guten Möglichkeiten. Mit zunehmender Dauer wurde der Druck der Gäste allerdings immer größer. Die setzten zunächst einen Freistoß aus rund 25 Metern an den Innenpfosten und erzielten dann fünf Minuten vor dem Ende durch einen Distanzschuss von Maurice Fender den Siegtreffer. „Das war sehr schade, denn wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte VfL-Trainer Oliver Kost.

TuS Kirschweiler – FC Brücken 2:4 (2:3). Dass sich auf dem Hartplatz in Kirschweiler ein C- und ein A-Ligist gegenüberstanden, war der Partie über weite Strecken nicht anzumerken. Schnell führten die Gastgeber mit 2:0, hätten laut Spielertrainer Marvin Ensch sogar das ein oder andere Tor folgen lassen können. Rund um den Treffer zum 1:2 wendete sich allerdings das Blatt. Ensch war ein Ball vom Kopf an die Hand gesprungen, der Unparteiische entschied auf Elfmeter, der Spielertrainer diskutierte, kassierte eine Zeitstrafe – und sein Team in dieser Phase drei Gegentore. Nach der Pause dezimierten sich die Hausherren mit zwei Roten und einer Gelb-Roten Karte und mussten auch noch den vierten Gegentreffer hinnehmen. Ensch war dennoch zufrieden, hatte ein „sehr schönes Spiel“ gesehen, das zwar hart, aber nie überhart gewesen sei. Er sagte: „Die Jungs haben gekämpft und bis zum Schluss Gas gegeben.“ Tore: 1:0 Tobias Moosmann (12.), 2:0 André Weber (24.), 1:2 Dennis Peters (29./Handelfmeter), 2:2 Reinhard Schwarz (31.), 2:3 Niklas Geist (39.), 2:4 Peters (67.). Rote Karten: Marcel Werle (Kirschweiler) wegen Notbremse (69.) und Thiago (Kirschweiler) wegen Meckerns (87.). Gelb-Rote Karte: Marvin Ensch (Kirschweiler, 73.).

Spvgg Nahbollenbach II – Spvgg Fischbach 1:9 (1:4). Gut eine halbe Stunde konnte der C-Ligist dem Fischbacher A-Klassen-Team Paroli bieten und die Partie offen gestalten. „Nach dem 0:1 hatten wir dann sehr große Probleme, und die Tore sind zu schnell gefallen“, befand der Nahbollenbacher Trainer Markus Winckers, dessen Team in Durchgang zwei spielerisch und vor allem konditionell nicht mehr mithalten konnte. Tore: 0:1 Elias Fuhr (34.), 0:2 Sebastian Fritz (40.), 0:3 Bastian Schmidt (42.), 0:4 Fritz (43.), 1:4 Rene-Nikolas Kieser (45.), 1:5 Marco Bussu (48./Foulelfmeter), 1:6 Marcel Stasek (64./Eigentor), 1:7 Fuhr (78.), 1:8 Tim Förster (85.), 1:9 Fuhr (87.).

SV Buhlenberg – SV Niederwörresbach 3:0 (2:0). Der Buhlenberger Coach Giuseppe Coco sprach von einem verdienten Sieg für seine Mannschaft. Die Gastgeber erspielten sich eine Menge Chancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am starken Gästekeeper Fabian Stoffel. Und weil es Buhlenberg nicht gelang, sich weiter abzusetzen, wäre es nach einer knappen Stunde fast noch einmal eng geworden, als die Niederwörresbacher mit einem Abschluss aus kurzer Distanz zum möglichen 1:2 scheiterten. „Die Gäste haben sich nie aufgegeben“, sagte Coco und spielte auch auf einen Lattentreffer fünf Minuten vor Schluss an. Tore: 1:0 Moritz Vogt (10.), 2:0 Kevin Conde (33.), 3:0 Luca Georg (60.).

SV Gimbweiler – SV Stipshausen 0:5 (0:2). Im von Zweikämpfen geprägten, aber fairen Duell zweier B-Ligisten vor rund 100 Zuschauern siegten die Gäste klar. „Wir waren zwar über weite Strecken ebenbürtig, aber vor allem aufgrund der guten Chancenverwertung setzte sich der Gast am Ende verdient durch“, lautete das Fazit des Gimbweilerer Abteilungsleiters David Peters. Tore: 0:1 Tobias Petry (15.), 0:2 Nico Friedrich (45.), 0:3 Marco Gräf (71.), 0:4 Jan Freimeyer (83.), 0:5 Friedrich (85.). Rote Karte: Oprea (Gimbweiler) wegen Nachtretens (75.).

SG Unnertal – TuS Mörschied II nach Verlängerung 3:5 (3:3, 1:1). In einem kampfbetonten und ausgeglichenen Spiel avancierte der Unnertaler Christopher Clever zum Pechvogel. Ihm gelang das 2:2, doch ihm unterlief auch ein unglückliches Eigentor zum vorentscheidenden 3:4 in der Verlängerung. „Fußballerisch war das kein guter Tag von meiner Mannschaft, dennoch hätten wir mit ein bisschen Glück das Spiel für uns entscheiden können“, bilanzierte SG-Spielertrainer Enrico Willrich, der zum 3:3 getroffen und so die Verlängerung möglich gemacht hatte. Tore: 1:0 Danial Noori (23.), 1:1, 1:2 Loris Michels (36., 48.), 2:2 Christopher Clever (52.), 2:3 Michels (56.), 3:3 Enrico Willrich (69.), 3:4 Clever (106./Eigentor), 3:5 Ivan Nazaruk (112.).

TuS Leisel – FC Bärenbach 1:3 (0:2). Der B-Ligist hielt gegen die klassenhöheren Gäste gut mit, verteidigte nicht nur, sondern erspielte sich auch Chancen. Laut TuS-Abteilungsleiter Daniel Brenner wurde der Klassenunterschied aber beim 0:1 deutlich, als der Bärenbacher Torhüter eine Flanke abfing und der Ball nach einem mustergültigen Konter über drei Stationen im Leiseler Tor landete. Till Gross vergab die größte Chance zum Ausgleich, unmittelbar danach trafen die Gäste in Person von Fabian Braumbach, dem kurz nach dem Seitenwechsel ein weiterer Treffer gelang, zum 2:0. „Der FC Bärenbach war sehr abgezockt und hat seine Chancen reingemacht“, sagte Brenner. Tore: 0:1 Laszlo Grub (8.), 0:2, 0:3 Fabian Braumbach (23., 48.), 1:3 Jonas Gross (50./Elfmeter).