FC Schmittweiler reist erneut
Trainer Maaß kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Führungstreffer: Jeffrey Renner war für den FC Schmittweiler-Callbach im Pokal erfolgreich.
Führungstreffer: Jeffrey Renner war für den FC Schmittweiler-Callbach im Pokal erfolgreich.
Klaus Castor

Die Pflichtaufgabe im Pokal ist erfüllt, nun geht es in der Landesliga mit einem besonderen Spiel für den FC Schmittweiler-Callbach weiter. Trainer Patrik Maaß hat nämlich eine Vergangenheit in Nanzdietschweiler.

Lesezeit 1 Minute
Die junge Mannschaft des FC Schmittweiler-Callbach hat die Pokalaufgabe beim A-Klassen-Vertreter SG Niederhambach/Schwollen sehr abgeklärt bewältigt. Der Fußball-Landesligist steht nach einem 6:2 (2:1)-Erfolg in der vierten Runde des Verbandspokals.„Kompliment an mein Team.
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