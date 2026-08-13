FC Schmittweiler reist erneut Trainer Maaß kehrt an alte Wirkungsstätte zurück Olaf Paare 13.08.2026, 12:39 Uhr

i Führungstreffer: Jeffrey Renner war für den FC Schmittweiler-Callbach im Pokal erfolgreich. Klaus Castor

Die Pflichtaufgabe im Pokal ist erfüllt, nun geht es in der Landesliga mit einem besonderen Spiel für den FC Schmittweiler-Callbach weiter. Trainer Patrik Maaß hat nämlich eine Vergangenheit in Nanzdietschweiler.

Die junge Mannschaft des FC Schmittweiler-Callbach hat die Pokalaufgabe beim A-Klassen-Vertreter SG Niederhambach/Schwollen sehr abgeklärt bewältigt. Der Fußball-Landesligist steht nach einem 6:2 (2:1)-Erfolg in der vierten Runde des Verbandspokals.„Kompliment an mein Team.







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