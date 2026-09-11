Der SC Idar-Oberstein ist der einzige Verein aus dem Kreis Birkenfeld, der am 30. September das Achtelfinale des Verbandspokals bestreitet. Der TuS Mörschied schaffte es nicht, den Heimvorteil zum Weiterkommen zu nutzen.
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Der Traum vom Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals ist geplatzt. Der TuS Mörschied unterlag auf eigenem Platz dem FSV Saulheim durch zwei späte Gegentreffer mit 0:2 (0:0).In dem Duell der beiden Bezirksligisten von der Nahe und aus Rheinhessen hatten die Gastgeber die besseren Halbchancen in der ersten Hälfte und agierten vor der Pause aufgrund einer Zeitstrafe auch in Überzahl.