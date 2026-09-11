TuS Mörschied verliert 0:2 Trainer Galle vermisst beim Pokal-Aus Entlastung Olaf Paare 11.09.2026, 11:05 Uhr

i Ehre für Mörschied und den Kreis Birkenfeld: Das Viertrundenspiel des TuS gegen den FSV Saulheim übernahm in Markus Dunsbach (links) der Schiedsrichter, der in der Vorsaison das Finale zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FK Pirmasens geleitet hatte. Am Abend zuvor war Dunsbach zudem in Hüffelsheim vor 1000 Zuschauern in der Verbandsliga an der Pfeife. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein ist der einzige Verein aus dem Kreis Birkenfeld, der am 30. September das Achtelfinale des Verbandspokals bestreitet. Der TuS Mörschied schaffte es nicht, den Heimvorteil zum Weiterkommen zu nutzen.

Der Traum vom Einzug ins Achtelfinale des Fußball-Verbandspokals ist geplatzt. Der TuS Mörschied unterlag auf eigenem Platz dem FSV Saulheim durch zwei späte Gegentreffer mit 0:2 (0:0).In dem Duell der beiden Bezirksligisten von der Nahe und aus Rheinhessen hatten die Gastgeber die besseren Halbchancen in der ersten Hälfte und agierten vor der Pause aufgrund einer Zeitstrafe auch in Überzahl.







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