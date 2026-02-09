Der Kreis Bad Kreuznach drückt der Futsal-Südwestmeisterschaft seinen Stempel auf. Schon das Qualifikationsturnier in Bad Sobernheim überzeugte, nun landeten beim Finalturnier zwei Teams auf dem Podium. Die SG Weinsheim triumphierte sogar.
Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Hallendach hat die SG Weinsheim den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Das Team von Trainer Andy Baumgartner wurde in der Kaiserslauterer Barbarossahalle Futsal-Südwestmeister. Im Finale bezwangen die Weinsheimer die Futsal-Spezialisten der TSG Mainz-Bretzenheim im Siebenmeterschießen.