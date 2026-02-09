Südwestmeister im Futsal Torwart Kilian sichert SG Weinsheim den großen Coup Olaf Paare 09.02.2026, 11:01 Uhr

i Da kommt Freude auf: Klaus Karl, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, gratuliert der SG Weinsheim zum Gewinn der Futsal-Südwestmeisterschaft. Am Erfolg waren beteiligt: Nick Kilian, Christopher Kienle, Daniel Schnell, Nico Kuß, Lorenz Saadalla, Jannik Drouet, Felix Zimmermann, Andy Halili, Nevio Feller, Jakob Schilz, Max Bernhard, Luca Redschlag und Trainer Andy Baumgartner. SWFV/Staiger

Der Kreis Bad Kreuznach drückt der Futsal-Südwestmeisterschaft seinen Stempel auf. Schon das Qualifikationsturnier in Bad Sobernheim überzeugte, nun landeten beim Finalturnier zwei Teams auf dem Podium. Die SG Weinsheim triumphierte sogar.

Unter dem Hallendach hat die SG Weinsheim den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Das Team von Trainer Andy Baumgartner wurde in der Kaiserslauterer Barbarossahalle Futsal-Südwestmeister. Im Finale bezwangen die Weinsheimer die Futsal-Spezialisten der TSG Mainz-Bretzenheim im Siebenmeterschießen.







