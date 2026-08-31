Es könnte mal wieder voll werden am Felseneck. Das Gros der Verbandspokalspiele steigt am Mittwoch, der TuS Hackenheim und der SV Gonsenheim genießen demnach am Dienstagabend ein Alleinstellungsmerkmal.
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Mainzer Vereine lassen die Pokalaugen des TuS Hackenheim strahlen. Das Verbandspokal-Viertelfinale gegen den späteren Sieger TSV Schott Mainz war vor ein paar Jahren ein magischer Abend. Am Dienstag um 19.30 Uhr könnte es eine Wiederholung geben. In der vierten Runde empfangen die Hackenheimer Fußballer den Oberligisten SV Gonsenheim.