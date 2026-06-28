Erste Verbandspokal-Runde fix SV Weiersbach freut sich auf den SC Birkenfeld Sascha Nicolay 28.06.2026, 13:20 Uhr

i Trainer Pascal Geibel trifft in der ersten Runde im Verbandspokal auf B-Klässler SV Weiersbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Derbys sind das Salz in der Fußball-Suppe, und in der ersten Runde des Verbandspokals gibt es davon in den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach jede Menge.

Gerade kommt die Testspielphase für die Fußball-Saison 2026/2027 ins Laufen, da werfen auch schon die ersten Pflichtpartien ihren Schatten voraus. In gut drei Wochen, am Mittwoch, 22. Juli, ist die erste Runde im Verbandspokal geplant. Aus den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld sind Mannschaften von der B-Klasse bis zur Landesliga im Einsatz.







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